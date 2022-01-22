Определился соперник Медведева на четвертом круге Australian Open

Американский теннисист Максим Кресси обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла в ходе матча третьего круга чемпионата Australian Open. Таким образом он стал соперником второй ракетки мира Даниила Медведева в 1/8 финала чемпионата.

Встреча Кресси и О`Коннелла завершилась со счетом 6:2, 6:7, 6:3, 6:2. Игра американца против Медведева состоится 24 января.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев уступил хорвату Марину Чиличу на Australian Open. Таким образом россиянину не удалось пробиться в четвертый круг соревнования.