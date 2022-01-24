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«Давайте уже условный срок»: Эдвард Бил прибыл на повторное рассмотрение его дела в суде

Ян Брацкий
11:21 24.01.2022
По версии следствия, 1 апреля 2021 года блогер спровоцировал ДТП, в ходе которого серьезные травмы получила Мария Артемова, которая теперь вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пресненский суд Москвы повторно рассмотрит уголовное дело в отношении популярного блогера Эдварда Била, обвиняемого в массовом ДТП на Смоленской площади. В результате столкновения серьезные травмы получила женщина-водитель, с автомобилем которой столкнулся суперкар под управлением Била. Сам он по-прежнему не признает своей вины и готов продолжать помогать потерпевшей.

«Мы продолжаем помогать человеку, который попал с нами в ДТП. Я не признал вину, мы сотрудничаем со следствием, и у нас каждый раз меняются обстоятельства. Второй ребенок родился, я не нарушаю никаких правил, и давайте уже условный срок. Остановимся на чем-то. Но прокуратура возражает и выступает против всего. Они говорят, что я не признал вину и что я плохой. Давайте его посадим», - рассказал «Звезде» Бил.

Блогер обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). После ДТП на Смоленской площади в апреле блогер был приговорен к двум годам тюремного заключения. В результате аварии, спровоцированной автомобилем Audi RS6 под управлением Эдварда Била, пострадала находившаяся за рулем столкнувшегося с машиной блогера Volkswagen консультант Госдумы Мария Артемова. Сейчас женщина вынуждена перемещаться на инвалидной коляске. 

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