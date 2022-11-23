Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры боевой работы БПЛА «Москит» Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации.

Расчеты модифицированных беспилотных комплексов «Москит», выполненных на базе отечественных беспилотников «Орлан-10», оснащены дополнительными радиоэлектронными модулями и предназначены для подавления каналов управления и передачи данных противника.

Москиты используются, чтобы затруднить для противника процесс оперативного планирования и управления войсками. Это мобильное средство радиоэлектронной борьбы воздействует на узлы связи командных пунктов националистов, находящихся на значительном удалении от фронта.

Кроме того, оператор полезной нагрузки БПЛА «Москит», переключаясь между радиоэлектронным и видеооборудованием, способен вести воздушную разведку и корректировать удары артиллерии.

Ранее награжденные медалями артиллеристы ВС РФ рассказали, как уничтожают боевиков с помощью БПЛА. Отмечается, что ликвидировать противника зачастую удается без потерь в личном составе.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов