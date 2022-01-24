У границ России за неделю выявили 56 самолетов-разведчиков и беспилотников

Российские военные сообщили о многочисленных полетах иностранной авиации у границ РФ за неделю.

РЛС отследили 40 самолетов-разведчиков и 16 разведывательных БПЛА иностранных государств, говорится в материалах Минобороны России, приведенных в газете «Красная звезда».

Кроме этого, два раза в воздух для недопущения нарушения границы из состава дежурных по ПВО сил поднимались истребители. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что за неделю у границ России военные заметили 39 разведывательных самолетов и беспилотников.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов