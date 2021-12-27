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У границ России заметили 39 разведывательных самолетов и беспилотников

01:59 27.12.2021
Нарушения воздушного пространства страны не допущено, подчеркнули в Минобороны.
У границ России заметили 39 разведывательных самолетов и беспилотников
© Фото: Минобороны России
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У границ РФ на прошедшей неделю вели разведку 33 самолета и шесть беспилотников иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во всех случаях разведывательные летательные аппараты сопровождались российскими радиолокационным средствами, уточнили в ведомстве.

«Из состава дежурных по противовоздушной обороне сил выполнено с целью недопущения госграницы РФ два подъема истребителей», - рассказали в Минобороны.

Нарушения воздушного пространства не допущено, подчеркнули в министерстве.

© Минобороны России

Материал подготовили Анна Касаткина и Юрий Хведчин.

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