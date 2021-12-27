У границ России заметили 39 разведывательных самолетов и беспилотников
Нарушения воздушного пространства страны не допущено, подчеркнули в Минобороны.
© Фото: Минобороны России
У границ РФ на прошедшей неделю вели разведку 33 самолета и шесть беспилотников иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны России.
Во всех случаях разведывательные летательные аппараты сопровождались российскими радиолокационным средствами, уточнили в ведомстве.
«Из состава дежурных по противовоздушной обороне сил выполнено с целью недопущения госграницы РФ два подъема истребителей», - рассказали в Минобороны.
Нарушения воздушного пространства не допущено, подчеркнули в министерстве.
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