У границ России заметили 39 разведывательных самолетов и беспилотников

У границ РФ на прошедшей неделю вели разведку 33 самолета и шесть беспилотников иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во всех случаях разведывательные летательные аппараты сопровождались российскими радиолокационным средствами, уточнили в ведомстве.

«Из состава дежурных по противовоздушной обороне сил выполнено с целью недопущения госграницы РФ два подъема истребителей», - рассказали в Минобороны.

Нарушения воздушного пространства не допущено, подчеркнули в министерстве.