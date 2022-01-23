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В Москву придут сильные морозы

Елизавета Потейчук
21:00 23.01.2022
Синоптик сообщил, что на следующей неделе в среду столицу настигнет снежная погода.
В Москву придут сильные морозы
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве в пятницу ожидаются морозы до 12-17 градусов ниже ноля. Ночь на пятницу, говорит синоптик, станет самой морозной.

«Ночь на пятницу, по-видимому, станет самой морозной: в условиях малооблачной погоды, минимальный термометр покажет минус 12-17 градусов, после полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, осыпаясь небольшим снегом, температура воздуха составит минус 6-11 градусов», - рассказал Тишковец в беседе с РИА Новости.

Специалист также добавил, что в последнюю неделю января, которая по климату оказалась самой морозной в году, хоть и предполагается похолодание, не оправдается ее холодный статус.

«В понедельник, на фоне повышенного атмосферного давления, существенные осадки маловероятны, а из-за туч появится солнце. Ночью похолодает до минус 7-12 градусов, днем до минус 4-9, что чуть выше многолетней нормы. Во вторник, после ночного мороза - минус 11-16 градусов - в светлое время суток скажется влияние атмосферного фронта. Из-за него небо нахмурится к концу дня, осыпаясь небольшим снегом, а дневная температура повысится до минус 6-11 градусов», - говорит метеоролог.

По словам Тишковца, в среду пойдут обильные снегопады, особенно в ночное время. Поэтому температура воздуха не станет ниже минус 6-11 градусов. Днем осадки приобретут кратковременный характер, а столбики термометров будут показывать от двух до семи градусов мороза. Синоптик подчеркнул, что в некоторых районах Москвы в четверг ожидается небольшой снег, что понизит ночную температуру до минус 8-13 градусов, а дневную - до минус 4-9.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ближайшие выходные в столице будут теплыми. Синоптик добавил, что в воскресенье ночью ожидается -6 …-8 градусов, а днем -4 …-6 градусов, отметив, что в выходные дни «интенсивность снега заметно уменьшится».

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