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СК РФ объединит уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения СССР в одно

Анна Касаткина
03:51 22.03.2021
Ведомство возбудит новое уголовное дело о геноциде народов СССР немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
СК РФ объединит уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения СССР в одно
© Фото: РИА Новости
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Следственный комитет России объединит уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения на территории СССР в одно производство. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, это касается дел о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области, о карательных операциях членов Зондеркоманды СС-10 «а» в Ейском детском доме, где было убито 200 детей, об уничтожении людей в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя, а также фактов массовых убийств мирных граждан в 1942 году в Ростовской области, где было расстреляно более 30 тысяч человек.

В интервью РИА Новости Бастрыкин уточнил, что будет возбуждено новое уголовное дело о геноциде народов СССР немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым все вышеуказанные уголовные дела соединят в одно производство.

Ранее сообщалось, что СК изучит доклад о вербовке Центральным разведывательным управлением США выходцев из Латвии, воевавших на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС.

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