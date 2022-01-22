Захарова заявила, что РФ ожидает провокаций от США и Киева накануне ОИ в Пекине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на сообщения СМИ «со ссылкой на китайского дипломата» о том, что глава КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, чтобы не портить праздник». По ее словам, «ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением журналисты не обращались».

«Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была “напасть”. А мы все никак “не нападем”. И вот, вроде, по их логике, прекрасный момент - Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц», - пишет дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также подчеркнула, что американские СМИ «прокачали» информационную повестку «намерениями России напасть на Украину» благодаря множественным вбросам и фейкам. А российский глава посетить Игры собирается, утверждает Захарова. Руководство США, в свою очередь, объявило о бойкоте зимней Олимпиады, поэтому останется в Вашингтоне, напоминает дипломат.

«Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», - резюмировала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что публикация Белым домом бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является откровенной пропагандой. Она также отметила, что США пытаются затянуть обсуждение переданных предложений Москвы по гарантиям безопасности.