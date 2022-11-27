Fox News: Байден намеренно затягивает конфликт на Украине

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Ведущий Fox News Такер Карлсон считает, что президент США Джо Байден специально затягивает конфликт на Украине. Американский журналист в эфире проанализировал, зачем Штатам эскалация конфликта на Украине.

По мнению журналиста, залогом успеха американской экономики всегда были низкие цены на энергоносители. И, напротив, подорожание толкает экономику в пропасть, ставя большинство американцев на грань бедности. Но, как считает эксперт, это выгодно правящему классу, так как позволяет расширить его полномочия.

Журналист выразил уверенность, что достижение мира на Украине — единственная возможность снизить цены на топливо и спасти экономику США, и обвинил Байдена в игнорировании проблемы.

«Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса», — подчеркнул ведущий Fox News.

Ранее обозреватель Spiegel обратил внимание, что Европа и Соединенные Штаты стоят на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона разрешить европейским производителям участвовать в программе по борьбе с изменением климата.



