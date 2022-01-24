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Эшелон с военнослужащими ВВО передислоцируют на учения в Белоруссию

06:15 24.01.2022
В частности, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны Госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эшелоны с вооружением и военной техникой продолжают передислокацию войск Восточного военного округа (ВВО) на территорию Белоруссии.

В рамках проводимых мероприятий подразделения материально-технического обеспечения завершили погрузку на платформы в Амурской области, а также приступили к совершению марша железнодорожным транспортом.

Военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Белоруссии. Проверка пройдет в два этапа.

До 9 февраля, в ходе первого этапа, будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов. Также будет осуществлена охрана Госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории страны.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.

Во время учений также будут выполняться мероприятия по усилению охраны Госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Учения пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии.

Накануне сообщалось, что экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВВО приступили к перебазированию на территорию Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Предварительно при подготовке к перебазированию инженерно-техническим составом авиационного полка была проведена детальная проверка работы всех систем и оборудования самолетов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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