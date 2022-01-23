Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В НИЦ Гамалеи заявили, что «омикрон» не остановит пандемию COVID-19

Алиса Кононенко
09:49 23.01.2022
По мнению главы НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи защитить от новых мутаций коронавируса способна только вакцинация 75-80% населения России за полгода.
В НИЦ Гамалеи заявили, что «омикрон» не остановит пандемию COVID-19
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
Читайте нас на:

Штамм «омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрых темпов его распространения увеличилась вероятность возникновения более опасной мутации, заявил главы НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», - сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Эксперт подчеркнул, что для того чтобы остановить темпы роста заболеваемости, необходимо «накрыть» вакциной «Спутник V» 70-80% населения России.

«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность "Спутника V" к штамму "омикрон". Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной "Спутник" нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже», - добавил Гинцбург.

По словам ученого, для людей из групп риска, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, омикрон-штамм представляет не меньшую опасность чем «дельта».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» протекает в более легкой форме,в случае если человек ранее прошел вакцинацию и имеет базовый иммунитет к инфекции.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:49 В стране и мире
В НИЦ Гамалеи заявили, что «омикрон» не остановит пандемию COVID-19
08:51 В стране и мире
В акватории Черного моря загорелся танкер с российским экипажем
08:24 В стране и мире
Глава Забайкалья призвал изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных
06:58 Спорт
Овечкин стал первой звездой матча Washington Capitals с Ottawa Senators
05:09 В стране и мире
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с помощниками по нацбезопасности
Популярное
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Видео
Тактаров пригласил в октагон напавших на него в Мексике
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.