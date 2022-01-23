В НИЦ Гамалеи заявили, что «омикрон» не остановит пандемию COVID-19

Штамм «омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрых темпов его распространения увеличилась вероятность возникновения более опасной мутации, заявил главы НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», - сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Эксперт подчеркнул, что для того чтобы остановить темпы роста заболеваемости, необходимо «накрыть» вакциной «Спутник V» 70-80% населения России.

«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность "Спутника V" к штамму "омикрон". Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной "Спутник" нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже», - добавил Гинцбург.

По словам ученого, для людей из групп риска, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, омикрон-штамм представляет не меньшую опасность чем «дельта».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» протекает в более легкой форме,в случае если человек ранее прошел вакцинацию и имеет базовый иммунитет к инфекции.