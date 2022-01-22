Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Инфекционист Минздрава РФ рассказал, кто переносит «омикрон» в легкой форме

Елизавета Потейчук
16:00 22.01.2022
По словам Владимира Чуланова, заболевшие штаммом «дельта» чаще попадают в больницы, однако госпитализация зараженных «омикроном» также не исключена.
Инфекционист Минздрава РФ рассказал, кто переносит «омикрон» в легкой форме
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» протекает в более легкой форме, чем другие штаммы COVID-19. Но, по его словам, такое течение инфекции будет происходить в том случае, если человек ранее прошел вакцинацию и имеет базовый иммунитет к инфекции.

«Среди невакцинированных лиц доля тяжелых случаев высока. Она меньше, чем при "дельта" инфекции, но тем не менее все-таки высока. И нас здесь больше пугает то, как быстро будет нарастать заболеваемость. Может получиться, что даже при небольшой доле тяжелых случаев при пиковом нарастании абсолютное количество заболевших будет большое», - объяснил эксперт в шоу издания «Life».

Чуланов отметил, что аналогичная ситуация происходит и с числом госпитализаций. По словам специалиста, пациенты чаще попадают в больницы из-за штамма «дельта», но госпитализация при «омикроне» так же не исключена. Эксперт пояснил, что на территории других государств фиксируют большое количество детей и молодежи среди заразившихся. Но инфекционист предупредил, что новый вариант инфекции поражает не только молодых, у них попросту чаще проявляются симптомы. Чуланов добавил, что возраст, как правило, не влияет на тяжесть заболевания, решающим фактором здесь будет наличие хронических болезней, а также попадание человека в группу риска.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что при штамме «омикрон» симптомы коронавирусного заболевания могут отличаться изобилием. Тимаков также отметил, что «омикрон» порождает еще и целый спектр других недомоганий. Это и болезненные ощущения в ЖКТ, и боли в животе, и бессонница.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:58 Спорт
Теннисист Рублев уступил хорвату Чиличу на Australian Open
14:15 В стране и мире
В МИД РФ назвали пропагандой публикацию США о политике России на Украине накануне переговоров
15:26 В стране и мире
Министр обороны Британии рад предстоящим переговорам с Шойгу
12:49 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео горящего в США каньона Пало-Колорадо
10:39 Спорт
Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Популярное
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Бывшего чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.