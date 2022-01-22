Инфекционист Минздрава РФ рассказал, кто переносит «омикрон» в легкой форме

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» протекает в более легкой форме, чем другие штаммы COVID-19. Но, по его словам, такое течение инфекции будет происходить в том случае, если человек ранее прошел вакцинацию и имеет базовый иммунитет к инфекции.

«Среди невакцинированных лиц доля тяжелых случаев высока. Она меньше, чем при "дельта" инфекции, но тем не менее все-таки высока. И нас здесь больше пугает то, как быстро будет нарастать заболеваемость. Может получиться, что даже при небольшой доле тяжелых случаев при пиковом нарастании абсолютное количество заболевших будет большое», - объяснил эксперт в шоу издания «Life».

Чуланов отметил, что аналогичная ситуация происходит и с числом госпитализаций. По словам специалиста, пациенты чаще попадают в больницы из-за штамма «дельта», но госпитализация при «омикроне» так же не исключена. Эксперт пояснил, что на территории других государств фиксируют большое количество детей и молодежи среди заразившихся. Но инфекционист предупредил, что новый вариант инфекции поражает не только молодых, у них попросту чаще проявляются симптомы. Чуланов добавил, что возраст, как правило, не влияет на тяжесть заболевания, решающим фактором здесь будет наличие хронических болезней, а также попадание человека в группу риска.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что при штамме «омикрон» симптомы коронавирусного заболевания могут отличаться изобилием. Тимаков также отметил, что «омикрон» порождает еще и целый спектр других недомоганий. Это и болезненные ощущения в ЖКТ, и боли в животе, и бессонница.