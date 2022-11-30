СМИ узнали о госпитализации Пеле после безуспешной химиотерапии

Медицинские работники заявили о многочисленных отеках и сердечной недостаточности у легендарного спортсмена.

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СМИ узнали о госпитализации трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) после безуспешной химиотерапии.

Медицинские работники заявили о многочисленных отеках и сердечной недостаточности у легендарного спортсмена, передает ESPN.

Кроме того, в медучреждении отметили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение последних месяцев, не повлияла на опухоли и оказалась безуспешной.

В январе прошлого года стало известно, что Пеле был госпитализирован для того, чтобы он смог пройти курс химиотерапии. У 82-летней легенды футбола опухоли в кишечнике, печени, а также в легком.