СМИ узнали о госпитализации Пеле после безуспешной химиотерапии
Медицинские работники заявили о многочисленных отеках и сердечной недостаточности у легендарного спортсмена.
© Фото: Rahel Patrasso, Xinhua, GlobalLookPress
СМИ узнали о госпитализации трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) после безуспешной химиотерапии.
Медицинские работники заявили о многочисленных отеках и сердечной недостаточности у легендарного спортсмена, передает ESPN.
Кроме того, в медучреждении отметили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в течение последних месяцев, не повлияла на опухоли и оказалась безуспешной.
В январе прошлого года стало известно, что Пеле был госпитализирован для того, чтобы он смог пройти курс химиотерапии. У 82-летней легенды футбола опухоли в кишечнике, печени, а также в легком.