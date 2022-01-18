СМИ сообщили о мощном взрыве и пожаре на нефтепроводе в Турции

По данным СМИ, в Турции на нефтепроводе произошел мощный взрыв, который привел к возникновению пожара. Инцидент случился на юго-востоке страны в городе Кахраманмараш.

Как сообщает пресса, в настоящее время движение по трассе, располагающейся рядом с местом аварии, временно перекрыто в обе стороны. По информации СМИ, власти обеспокоены возможностью перехода огня на близлежащие жилые кварталы.

В связи с появлением возгорания, согласно сведениям РИА Новости, ссылающегося на турецкое телевидение, в район направили большое количество пожарных машин и карет скорой помощи. К текущему моменту данных о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.