Врач предупредила о важной детали при лечении штамма COVID-19 «цербер»

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, «цербер» отличается более высокой скоростью передачи от одного инфицированного другому.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

В России активизировались сразу два опасных вируса. Речь идет о свином гриппе, который циркулировал в нашей стране в 2009 году, и о новом варианте COVID-19 - «цербер». Эпидемии на данный момент нет, однако в Роспотребнадзоре предупреждают о росте заболеваемости. Симптомы у этих болезней схожи - головные боли, кашель и слабость.

Однако от этих заболеваний страдают разные органы, и лечатся они совершенно по-разному. Врачи призывают больных обращаться за медицинской помощью: поставить точный диагноз и назначить правильную терапию можно только с помощью лабораторной диагностики.

Замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова подчеркнула, что для лечения гриппа и коронавирусной инфекции применяются совершенно разные препараты.

«Те препараты, которые наиболее эффективны против гриппа, практически не работают при COVID-19, и наоборот, те препараты, которые мы сейчас с успехом применяем при коронавирусной инфекции, могут не работать при гриппе», - объяснила она.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, «цербер» отличается более высокой скоростью передачи от одного инфицированного другому. Медики Медики призвали россиян наблюдать за своим состоянием и в случае возникновения признаков болезни обращаться в поликлинику, а не заниматься самолечением.