Военные РФ и Лаоса провели совместную тренировку в рамках «Ларос-2022»

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В Лаосе на полигоне «Бан Пэн» российские военные провели совместную тренировку с местными вооруженными силами в рамках учения «Ларос-2022». Бойцы Восточного военного округа и Народной Армии Лаоса изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности и отработали вопросы организации связи. После этого, военнослужащие ВВО осуществили пристрелку вооружения и проверили ходовые качества бронетехники.

Затем российские и лаосские военнослужащие на танках Т-72 БМС и других бронемашинах вышли на рубеж открытия огня и поразили мишени, имитирующие боевую технику и укрепленные огневые точки противника. Расстояние до целей составило более 2000 метров.

Также провели совместное тактико-строевое занятие на местности, в ходе которого отработали вопросы взаимодействия при выполнении огневых задач и совместных действий с авиацией, артиллерией и зенитными подразделениями.

«Целями международного учения является совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработке нестандартных решений при выполнении задач», - отметил начальник отела международного военного сотрудничества ВВО полковник Иван Тараев.

Напомним, ежегодные совместные военные учения подразделений Восточного военного округа и Народной Армии Лаоса «Ларос-2022» открылись в конце ноября. Они проходят под лозунгом «Плечом к плечу за мир и безопасность».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.