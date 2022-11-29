Плечом к плечу: кадры открытия российско-лаосских учений «Ларос-2022»

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Ежегодные совместные военные учения подразделений Восточного военного округа (ВВО) и Народной Армии Лаоса (НАЛ) «Ларос-2022» открылись в Лаосской Народно-Демократической Республике. Они проходят под лозунгом «Плечом к плечу за мир и безопасность».

В церемонии открытия поучаствовали представители командования военного округа и общевойскового объединения, руководство генерального штаба НАЛ, военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений обоих государств.

Как отметил замначальника генштаба НАЛ генерал-лейтенант Пхансэнг Бунпхан, совместные учения «Ларос» нацелены на развитие дружбы между двумя народами и вооруженными силами государств.

«Военное сотрудничество позволяет совершенствовать оборонный потенциал двух стран», — подчеркнул он.

От российской стороны к участникам и гостям учений обратился старший оперативной группы от ВВО генерал-майор Владимир Куликов.

«Эти совместные учения становятся традиционными. Уже в третий раз наши подразделения в единых боевых порядках отработают совместные действия по проведению контртеррористической операции под девизом "Плечом к плечу за мир и безопасность"», — сказал он.

На торжественном мероприятии подняли государственные флаги России и Лаоса, флаг учений, исполнили гимны обоих государств-участников. Торжественным маршем прошли военнослужащие Восточного военного округа и Народной Армии Лаоса. После этого военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений и подразделений усиления обеих стран осуществили марш на танках Т‑72 в район проведения учения.

Россия в эти дни также проводит совместные учения с белорусскими военными. Личный состав войск, в частности, учится штурмовать населенные пункты на реалистичных моделях с высотными зданиями, частными домами, магазинами и остановками.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.