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В Астраханской области несколько человек пострадали при утечке газа

Сергей Лебедев
07:10 03.12.2022
Происшествие случилось в городе Камызяк.
В Астраханской области несколько человек пострадали при утечке газа
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Ночью в многоквартирном доме в городе Камызяк Астраханской области произошла утечка газа. В результате происшествия пострадали несколько человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.

Утечка газа произошла в квартире на пятом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания жителей.

«Горение отсутствует. На месте от МЧС работают 3 единицы техники 10 человек личного состава», - добавили в МЧС.

Напомним, накануне в Волгограде произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили тело ребенка в легковушке Skoda. Ее владелец с травмами доставлен в больницу. Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа из ацетиленовых баллонов.

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