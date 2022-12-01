В стране и мире В Волгограде в сгоревшей машине нашли тело ребенка Сергей Лебедев Владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу. © Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области © Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Читайте нас на: В четверг утром в Советском районе Волгограда произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей. Две машины сгорели полностью. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили тело ребенка в легковушке Skoda. Ее владелец с травмами доставлен в больницу. «Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа из ацетиленовых баллонов, находившихся в автомобиле "Шкода"», - заявили в ГУ МВД по Волгоградской области. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Он устанавливают все обстоятельства трагедии. © ГУ МВД России по Волгоградской области Напомним, недавно в Астрахани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и специального автомобиля пожарной службы. В результате столкновения погиб 19-летний пожарный, пострадали одиннадцать человек, в том числе трое детей. Экспертное мнение и аналитика