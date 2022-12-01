В Волгограде в сгоревшей машине нашли тело ребенка
Владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу.
© Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области © Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
В четверг утром в Советском районе Волгограда произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей. Две машины сгорели полностью.
При осмотре места происшествия полицейские обнаружили тело ребенка в легковушке Skoda. Ее владелец с травмами доставлен в больницу.
«Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа из ацетиленовых баллонов, находившихся в автомобиле "Шкода"», - заявили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Он устанавливают все обстоятельства трагедии.
Экспертное мнение и аналитика