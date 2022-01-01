Александр Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий «Вашингтона», хоккеист Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Матч закончился со счетом (3:1).

На счету 36-летнего россиянина 1370 очков в 1230 играх в лиге.

Спортсмен обошел Джонни Буцика (1369), таким образом россиянин поднялся на 25-е место по количеству очков в НХЛ за всю историю, передает «Спорт Экспресс».

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

В декабре капитан «Вашингтона» и форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин в очередной раз вписал свое имя в историю Национальной хоккейной лиги США (NHL).

В матче с «Чикаго» россиянин набрал два (1+1) очка и с 46 баллами вышел на первое место в бомбардирской гонке сезона.