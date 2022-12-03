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Ударами мощных «Акаций»: видео работы артиллеристов ЮВО по украинским боевикам

06:48 03.12.2022
Накануне, по данным разведки, была обнаружена позиция, на которой находился артиллерийский расчет вражеского нацподразделения. Точным огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель была подавлена.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало видео боевой работы расчетов 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» артподразделения ЮВО в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.

Артиллеристы наносят удары по вражеским позициям, а также колоннам военной техники украинских боевиков, которые доставляют подкрепления. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые выявляют вражеские позиции и корректируют точность огня боевых машин.

Накануне, по информации разведки, удалось обнаружить позицию, на которой находился артрасчет подразделения украинских националистов. Точным огнем 152-миллиметровых САУ нашим бойцам удалось подавить цель.

В составе расчетов уверенно действуют, в том числе,  военнослужащие, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Старший офицер батареи с позывным «Нева», мобилизованный 27 сентября, уже имел боевой опыт - проходил службу в Чеченской Республике. Он рассказал, что попал в хороший дивизион - здесь все дружные, рассчитывать на товарищей он может.

«Сегодня была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневую позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись. Цель была поражена...Сегодня уничтожили вражескую ствольную артиллерию», - добавил «Нева».

Военнослужащий отметил, что бойцы в его дивизионе находятся с самого начала специальной военной операции по защите Донбасса.

«Свою работу они знают. Хоть и молодые, но свою работу выполняют просто на отлично», - отметил он.

Также офицер рассказал о финансовом обеспечении. Он отметил, что заработная плана поступает вовремя - каждый месяц десятого числа.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийского подразделения ВДВ в зоне спецоперации.

Утром 24 февраля Российская Федерация начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса, население которых подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Цели операции - освободить Луганскую и Донецкую народные республики, демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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