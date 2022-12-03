Армия Все «накаты» пресекаем: кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-20 в зоне спецоперации Артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работа расчетов 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск в рамках специальной военной операции. В ходе ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских националистов. Расчеты установок уничтожают бронированную технику, артиллерийские и минометные батареи, пункты управления и долговременные огневые точки противника. На счету батарей по несколько десятков единиц уничтоженной техники врага. Разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов. Они передают точные координаты противника. «Часто приходится отражать силы противника. "Накаты" бывают довольно часто, но мы их все пресекаем», - говорит командир артиллерийского орудия. Ранее «Звезда» показывала кадры работы «Гвоздик» и «Нона-С» под Артемовском. Высокая мобильность САУ и оперативная работа наводчиков помогают быстро менять позиции и прицельно бить по врагу. Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика