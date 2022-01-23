Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с помощниками по нацбезопасности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел встречу относительно дипломатических контактов с Россией и по ситуации вокруг Украины. Совещание проходило частично в очном и в онлайн формате с членами администрации, ответственными за вопросы национальной безопасности. Встреча проходила в его резиденции в штате Мерилэнд, в Кэмп-Девиде. Об этом сообщила по итогам встречи пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся "агрессивные действия" России в отношении Украины», - сообщает ТАСС слова пресс-службы.

Отмечается, что Байден обсудил с помощниками и «прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии». Также был затронут «целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности».

Ранее в пятницу, 21 января в Белом доме подтвердили намерения США поставлять на Украину вертолеты Ми-17. Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне действительно намерены поставлять вертолеты Ми-17 российского производства на Украину.