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Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с помощниками по нацбезопасности

Марина Крижановская
05:09 23.01.2022
Сообщается, что был затронут «целый ряд мер сдерживания», координирующиеся союзниками, включая поставку Украине «помощи в сфере безопасности».
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с помощниками по нацбезопасности
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел встречу относительно дипломатических контактов с Россией и по ситуации вокруг Украины. Совещание проходило частично в очном и в онлайн формате с членами администрации, ответственными за вопросы национальной безопасности. Встреча проходила в его резиденции в штате Мерилэнд, в Кэмп-Девиде. Об этом сообщила по итогам встречи пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся "агрессивные действия" России в отношении Украины», - сообщает ТАСС слова пресс-службы.

Отмечается, что Байден обсудил с помощниками и «прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии». Также был затронут «целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности».

Ранее в пятницу, 21 января в Белом доме подтвердили намерения США поставлять на Украину вертолеты Ми-17. Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне действительно намерены поставлять вертолеты Ми-17 российского производства на Украину. 

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