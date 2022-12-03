Роскошь вместо претензий: почему Европу озадачил визит Макрона в США

Французский лидер ехал в Вашингтон с целым списком претензий, однако о чем он договорился с американски коллегой, осталось неизвестным.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Chris Kleponis Pool via CNP Consolidated News Photos GlobalLookPress

Встреча президента США Джо Байдена и его французского коллеги Эмманюэля Макрона в Белом доме запомнились пышным ужином с омарами за полмиллиона долларов. Также впечатление произвел и «ирландский силовой прием» — именно так ведущий Fox News Джесси Уоттерс назвал рукопожатие американского лидера, которое длилось 40 секунд. Байден и Макрон едины в одном — поставлять и дальше оружие Украине, удалось ли французскому лидеру обратить внимание Вашингтона на проблемы Европы — осталось неизвестным.

На красной ковровой дорожке американский президент и первая леди. К Белому дому подъезжает черный бронированный внедорожник. Макрон кланяется и спешит к Байдену, совсем забыв подать руку супруге.

Байден провел коллеге экскурсию по саду Белого дома. Культурная программа была и у первых леди. У них оказалось много общего — обе учительницы. Джилл Байден пригласила Бриджит Макрон в одну из городских библиотек. В какой-то момент первая леди США увлеклась общением с журналистами. Ее спутница заскучала и развернулась к залу. Когда пришло время произнести речь — растерялась и начала читать по бумаге.

«Мы обе посвятили свою жизнь преподаванию, это очень много значит... мы друзья.... мы друзья! Извините меня за мой английский», — сказала Макрон.

Повторив дважды «мы друзья», француженка словно описала всю цель поездки. Тема «сближения» всплывала даже на десертах. Телеканал С-span публикует кадры: шеф-кондитер Белого дома украсила апельсиновый торт цветами сразу двух флагов.

«На десерт мы предлагаем апельсиновый торт с запеченными грушами, цитрусовым соусом и свежим мороженым со сливками», — рассказал Сьюзен Моррисон.

На этом французское закончилось. Все остальное «сделано в США» — икра, сыр с плесенью... Меню написали языком геополитики: «Америка — первая». На все потратили полмиллиона долларов и получили скандал: к ужину выловили 200 лобстеров из штата Мэн. Экоактивисты припомнили Белому дому, что оборудование для промысла ракообразных наносит вред гренландским китам. Но на презентации блюд все прошло гладко.

«В качестве первого блюда у нас лобстер в сочетании с икрой калифорнийского осетра. Все это украшено хрустящей нарезкой из сельдерея, который особенно нравится первой леди», — прокомментировала шеф-повар Белого дома Кристета Комерфорд.

Визит французов максимально отыгрывали в прессе. Да и сами гости держали некий заданный образ — Макрон даже встретился с ушедшей в отставку Нэнси Пелоси. Французский президент назвал ее защитницей демократии и стучал кулаками по трибуне.

«Защита бывает разной — в режиме реального времени, с помощью реальных слов и конкретных действий. Ваш муж стал жертвой сумасшествия нашей эпохи, и я хочу сказать вам обоим — ваша храбрость очень ценна для всех нас», — заявил Макрон.

Это даже не классическая протокольная речь, а скорее сигнал уходящим из конгресса демократам: «Не покидайте нас». В Европе опасаются, что Штаты задвигают их на задний план. Макрон высказал Байдену свое недовольство от негативных эффектов закона о снижении инфляции, который фактически превратил американский промышленный сектор в монополистов, перекрыв кислород бизнесу европейскому.

«США не извиняются и я, автор этого закона, не буду извиняться... Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов инвестиций, в нем могут быть сбои, и он потребует согласования и изменений», — отметил Байден.

Когда же речь зашла о российском президенте Владимире Путине Байден сразу смягчил тон.

«Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь для завершения боевых действий. Он этого пока не делал», — сказал американский лидер.

В Кремле же не видят реальных попыток Белого дома наладить контакты с Москвой.

«Именно президент Российской Федерации еще до начала специальной военной операции инициировал, вернее, попытался инициировать переговоры на основе подготовленных нами проектов текста и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ. Вы знаете, что взаимности эта инициатива не получила», — подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

Государственный визит закончился пышным банкетом в полумраке и при свечах. Такой интерьер сейчас почти в каждом втором европейском доме. Но там люди вынуждено отказываются от электричества, а здесь — элемент роскоши. Как и украшенная золотым ястребом трибуна. Каждая деталь прямо кричит об американском доминировании. Пафос на мгновение прервал Байден, который на этот раз потерял бокал с шампанским, но помощники, как всегда, указали, где искать.

«Приглашаю вас поднять бокалы, которых я ни у кого не вижу... Итак, поднимем наши бокалы за президента Макрона и его жену Бриджит, за друзей и ценности, которые нас объединяют! За будущее, которое будем создавать вместе! Да здравствует Франция! Боже, храни Америку!», — провозгласил Байден тост.

В Европе так и не поняли, удалось ли Макрону добиться отмены американского протекционизма — в США французский лидер ехал с целым списком претензий на этот счет. О чем договорились лидеры, осталось неизвестным. Покинув Овальный кабинет, президенты перешли на язык жестов. Журналисты подсчитали, что рукопожатие длилось 40 секунд. Железная хватка Байдена показательна — все осталось в руках Вашингтона.