Spiegel: Европа и США стоят на грани торговой войны из-за решения Байдена

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Европа и Соединенные Штаты стоят на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона разрешить европейским производителям участвовать в программе по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает издание Spiegel.

Как указывает автор, США пообещали многомиллиардные инвестиции в «зеленые» технологии, соответствующий законопроект был одобрен конгрессом минувшим летом.

«Только спустя время европейцы осознали, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США», — говорится в материале.

Протекционистские меры американцев способны привести к торговой войне с Европой, считает автор. На несправедливые положения американского законопроекта указал в интервью Spiegel и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, отметив, что они нарушают международное законодательство.

Ранее издание Politico сообщило, что французский президент Эмманюэль Макрон вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем намерены провести с властями США переговоры, посвященные проблеме недобросовестной конкуренции. Лидеры европейских государств, как уточняется, разделяют мнение, что планы Вашингтона давать госсубсидии, поощряющие перенос производства на территорию Соединенных Штатов, сильно повлияют на рынок.