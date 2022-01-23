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В ФРГ заявили, что не занимаются «сокращением персонала посольства» на Украине

Анна Берестовая
05:45 23.01.2022
Немецкие власти опровергли информацию СМИ о будто бы готовящихся мерах по эвакуации семей сотрудников посольства ФРГ на Украине.
В ФРГ заявили, что не занимаются «сокращением персонала посольства» на Украине
© Фото: Norbert Michalke httpimagebroker.com#search Globallookpress
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В МИД Германии отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о якобы идущей подготовке плана по эвакуации семей сотрудников посольства ФРГ на Украине. По заявлению ведомства, никаких действий подобного рода страна не осуществляет.

Министерство уточнило, что Германия также не проводит какие-либо «меры по сокращению персонала посольства» на случай будто бы возможной эскалации напряженности в связи с Украиной. При этом в МИД ФРГ отметили, что крайне внимательно следят на безопасностью персонала дипмиссий на украинской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прессу.

Ранее пресса сообщила, что Госдепартамент США якобы отдал распоряжение о начале эвакуации членов семей американских дипломатов, работающих в посольстве на Украине. В самом Госдепе информацию о будто бы готовящейся эвакуации не подтвердили.

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