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Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в праздники

Анна Касаткина
05:12 03.12.2022
Повышенная оплата за часы, отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, гарантирована статьей 153 ТК РФ, объяснила юрист.
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в праздники
© Фото: Maksim Konstantinov GlobalLookPress
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Выход на работу в праздничные дни должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

Повышенная оплата за часы, отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, гарантирована статьей 153 ТК РФ, объяснила она в беседе с агентством «Прайм». Так, работающим сдельно труд должен быть оплачен по двойным сдельным расценкам, тем, кто работает дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.

Сотрудникам на окладе должны выплатить не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада) за день или час работы сверх оклада, если месячная норма рабочего времени не была превышена. В случае превышения нормы оплата должна быть удвоена, отметила юрист. Астаева добавила, что вместо двойной оплаты по закону можно попросить выходной в любой другой день.

Юрист также отметила, что конкретные размеры оплаты за работу в выходной могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, в частности, для сотрудников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, цирков и других подобных организаций.

Российское правительство в августе утвердило календарь праздничных дней, согласно которому зимой жители РФ будут отдыхать с 31 декабря по 8 января, а затем с 23 по 26 февраля.

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