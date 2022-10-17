Эксперт рассказал, как неопытному человеку начать строить карьеру в IT
Россиянам рассказали о самых простых для изучения специальностях, которые позволят построить карьеру в IT-сфере. Одной из таких является тестирование. Работнику в этом направлении необходимо искать слабые места, систематизировать и описывать их.
«Он понимает, какие методы использовать, чтобы протестировать сайт, игру, приложение, на что обращать внимание, как правильно классифицировать проблемы, как записывать баги, как перепроверять», — рассказал RT специалист Глеб Михеев.
Также при начале карьеры в IT стоит обратить внимание на сферу цифрового дизайна. Кроме того, можно обратиться внимание на администрирование, сопровождение, доработку и внедрение программ 1С в организациях.
Начать карьеру можно и со специальности frontend-разработчика. Также можно заняться изучением языка программирования Python. Он популярен и востребован, поэтому считается хорошей «точкой входа» в IT, добавил Глеб Михеев.
Напомним, летом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что программирование следует включить в базовую школьную программу. По его словам, в этом году ожидается старт углубленного обучения программированию учеников старших классов.