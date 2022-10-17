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Эксперт рассказал, как неопытному человеку начать строить карьеру в IT

Сергей Лебедев
05:47 17.10.2022
Проще всего начать с тестирования сайтов, игр и приложений.
Эксперт рассказал, как неопытному человеку начать строить карьеру в IT
© Фото: Isai Hernandez http imagebroker.com # search Globallookpress
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Россиянам рассказали о самых простых для изучения специальностях, которые позволят построить карьеру в IT-сфере. Одной из таких является тестирование. Работнику в этом направлении необходимо искать слабые места, систематизировать и описывать их.

«Он понимает, какие методы использовать, чтобы протестировать сайт, игру, приложение, на что обращать внимание, как правильно классифицировать проблемы, как записывать баги, как перепроверять», — рассказал RT специалист Глеб Михеев.

Также при начале карьеры в IT стоит обратить внимание на сферу цифрового дизайна. Кроме того, можно обратиться внимание на администрирование, сопровождение, доработку и внедрение программ 1С в организациях.

Начать карьеру можно и со специальности frontend-разработчика. Также можно заняться изучением языка программирования Python. Он популярен и востребован, поэтому считается хорошей «точкой входа» в IT, добавил Глеб Михеев.

Напомним, летом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что программирование следует включить в базовую школьную программу. По его словам, в этом году ожидается старт углубленного обучения программированию учеников старших классов.

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