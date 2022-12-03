На передовую сразу после ординатуры: полевой хирург рассказала, как попала в зону СВО

Отправиться получать врачебный опыт в горячую точку ее побудили личные убеждения, а также поддержка ближайших родственников.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Юлия Муллагалиева - старший лейтенант медицинской службы. Год назад она окончила Петербургскую военно-медицинскую академию имени Кирова, а после начала СВО сразу уехала работать на передовую.

Отправиться получать врачебный опыт в горячую точку ее побудили личные убеждения, а также поддержка ближайших родственников. Сама из медицинской семьи, говорит Юлия, однако никогда не думала о том, чтобы вести приемы, сидя в кабинете.

Родные, по словам девушки, сильно переживают за нее, но в то же время гордятся решением отправиться на фронт, чтобы лечить российских военнослужащих.

«У меня родители такие патриоты! Они гордятся тем, что мы здесь и оказываем помощь нашим бойцам», - рассказала девушка.

Глядя на то, как она работает, трудно представить, что еще год назад Юлия была студенткой: уверенно оказывает помощь пострадавшим бойцам и отдает поручения медсестрам. Все это нередко происходит под огнем украинских националистов. Они целенаправленно ведут огонь по медицинским палаткам и санитарным машинам, рассказывает хирург.

«Когда идёт бой, стрельба - это мандраж. Мы все люди. И за свою жизнь страшно, и за бойцов, но им никто не поможет, кроме нас», - объяснила девушка.

Старший лейтенант Муллагалиева, как и ещё несколько ее коллег, была награждена медалью за отвагу. В зоне СВО военные медики работают в непосредственной близости к линии огня, а также занимаются эвакуацией пострадавших из гражданского населения.