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Лечебный «спецназ»: как военные врачи оказывают помощь пострадавшим мирным жителям в зоне СВО

05:20 03.12.2022
Военные медики, работающие в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, организуют медицинское обеспечение и эвакуацию пострадавших мирных граждан.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы военнослужащих медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Военные медики, работающие в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, организуют медицинское обеспечение и эвакуацию пострадавших мирных граждан.

Военнослужащие МОСН проводят самые сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяют вооруженные формирования украинских националистов. У военных медиков есть все необходимое оборудование, включая мобильные рентгеновские аппараты, которые позволяют проводить необходимые обследования перед хирургическим вмешательством.

«Последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей», - сказал хирург медицинского отряда ЦВО Алексей.

Также он рассказал, что иногда пострадавшие мирные жители обращаются с травмами, полученными вследствие воздействия противопехотной фугасной мины нажимного действия «Лепесток», которые разбрасываются украинскими националистами, в том числе в жилых кварталах.

«Это повреждения нижних конечностей, но есть такая тенденция, что шариковых повреждений становится больше, они разбрасываются с какой-то высоты большой», - отметил медик.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы военных врачей, добровольно прибывших в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине и оказывающих медицинскую помощь пострадавшим. Специалисты различных медицинских направлений стали военнослужащими и в кратчайшие сроки приступили к работе. Ежедневно военные медики оказывают медицинскую помощь на территории развернутого военного госпиталя Западного военного округа.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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