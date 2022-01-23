Назван способ выявить «омикрон» до теста на COVID-19

Отличительным симптомом, по которому можно определить заражение омикрон-штаммом коронавируса, является боль в горле. На соответствующую закономерность обратили внимание в Департаменте общественного здравоохранения города Чикаго.

Как отметила комиссар ведомства Эллисон Арвади, в настоящее время это является наиболее частой жалобой, после которой можно предполагать положительный результат тестирования на COVID-19.

Американский специалист рекомендовала всем людям, отмечающим у себя проявления простуды или гриппа, считать, что они больны коронавирусом, пока тест не покажет обратное. Об этом сообщает NBC Chicago.

Ранее российский инфекционист объяснил, что при заражении омикрон-штаммом у пациента может обнаружиться как только один симптом, так и целое обилие различных проявлений заболевания. Сочетание таких недомоганий, как боль в горле, насморк, головная боль, осиплость и проблемы со стулом, по словам эксперта, почти наверняка указывают на «омикрон».