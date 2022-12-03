Байдену после встречи с британским принцем понадобилась помощь охраны
Президенту Соединенных штатов Джо Байдену, после встречи с наследником британского престола принцем Уильямом Уэльским, понадобилась помощь охраны, чтобы покинуть набережную. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube каналом C-SPAN.
Глава Белого дома и принц Уильям обменялись рукопожатиями около Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. После короткого диалога Байден начал шагать в неправильном направлении, уводя Уэльского с собой. Тогда в дело вмешалась охрана и подсказала восьмидесятилетнему президенту США, куда надо идти.
При этом американский лидер был одет по погоде - на нем было теплое пальто, чего не скажешь о британском принце, который вышел на улицу в одном костюме.
«Где ваше пальто? Рад видеть вас снова», — обратил внимание на отсутствие на нем верхней одежды Байден.
Годы правления 46-ого президента США отметились многочисленными курьезами, связанными с его неловким поведением на публике. Например, в конце октября Джо Байден не смог правильно произнести имя нового британского премьера Раши Сунака.