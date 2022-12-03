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Самые востребованные - хирурги: как лечат в мобильном госпитале в зоне СВО

Павел Кольцов
Семен Лавров
05:50 03.12.2022
Главное отличие полевых госпиталей в том, что 80% врачей в них - хирурги. Однако присутствуют и другие отделения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Наличие в модулях мобильного госпиталя автономного отопления, электроснабжения и возможности технического обслуживания оборудования позволяет устанавливать их практически в любом месте. Но самое главное - высокая квалификация врачей, которые в них работают.

Наиболее востребованная медицинская специализация в зоне СВО - это хирурги. Их здесь 80%. Также есть и другие отделения, в том числе терапевтическое, где предусмотрены измерение давления, снятие кардиограммы и другие услуги, как в обычной поликлинике.

Одна из сотрудниц полевого госпиталя, Юлия Муллагалиева год назад окончила Петербургскую военно-медицинскую академию имени Кирова, а сейчас уже имеет звание старшего лейтенанта медицинской службы.

Глядя на то, как уверенно она помогает раненым, трудно представить, что еще не так давно эта девушка только заканчивала образование в ординатуре. Как только началась российская спецоперация, она сразу отправилась на передовую. Здесь она подтвердила, что противник специально обстреливает медицинские палатки и санитарные машины.

«Когда идет бой, стрельба - это мандраж. Мы все люди. И за свою жизнь страшно, и за бойцов, но им никто не поможет, кроме нас», - поделилась переживаниями старший лейтенант Муллагалиева.

Наиболее распространенные диагнозы на передовой: острые аппендециты, осколочные ранения, отрывы конечностей и острые синуситы, говорит Юлия. Она также отметила, что медики на передовой помогают всем без исключения, в том числе гражданским.

Юлия Муллагалиева, как и еще несколько молодых военных медиков была награждена медалью за отвагу. Дома за нее переживают родные. Но не отговаривают от опасной работы, потому что хорошо понимают ее необходимость.

«Они гордятся тем что мы здесь и оказываем помощь нашим бойцам», - рассказала о своей семье девушка.

Раннее медсестра Оксана Воронкова рассказала, как под артиллерийскими обстрелами оказывала помощь раненым десантникам. После обрушения здания госпиталя она и ее сослуживцы были вынуждены эвакуировать пациентов. За героические действия Оксана Воронкова награждена медалью «За отвагу».

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