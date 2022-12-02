Спасти раненых десантников: Оксана Воронкова о том, как получила медаль «За отвагу»

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Оксана Воронкова под артиллерийскими обстрелами оказывала помощь раненым десантникам. Когда здание, в котором находился полевой госпиталь, обрушилось, медсестра и ее сослуживцы смогли эвакуировать пострадавших. За героические действия девушка награждена медалью «За отвагу».

«Пришла информация, что батальонной тактической группе, которая охраняла стратегический важный объект, нужна медицинская помощь, что у них раненые. Командир принял решение выдвинуть подвижную медицинскую группу, в которую входила и я. Приехали на место. Нам определили здание, в котором будем работать. Это подвальное помещение и там уже находилось несколько раненых. Мы стали оказывать медицинскую помощь. Велся артиллерийский обстрел и в какой-то момент несколько снарядов легли рядом со зданием, а здание было частично разрушено. Мы приняли решение, что нужно частично людей оттуда эвакуировать и переносить в близлежащие блиндажи», - вспоминает главная медицинская сестра 39-го отдельного медицинского отряда ВДВ.

Оксана Воронкова говорит, что силы ей придавали мысли о доме и о том, что там жду родные и близкие, к которым хочется вернуться.

«Это, наверное, самый большой источник сил, из которого можно черпать силы», - отметила медсестра.

Накануне стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации представило к награде капитана Алексея Бутенко. Ему удалось принять правильное решение в непредвиденной ситуации, незаметно пробраться в тыл противника, ликвидировать боевиков и отразить контратаку.