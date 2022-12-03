Маск держит слово: как владелец Twitter разоблачает американские власти

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Илон Маск обнародовал доказательства нарушений свободы слова американской соцсетью Twitter. Бизнесмен выложил ссылки на переписку, которая вскрывает пороки IT-гиганта. Из нее следует, что сотрудники соцсети регулярно удаляли неудобные некоторым политикам публикации. Так, Twitter всячески скрывал компромат на сына президента США - Хантера Байдена, в том числе и про его нелегальные сделки с Украиной.

Нынешний владелец соцсети держит слово. Обещал вывести Twitter на чистую воду - сделал. С подписью «Поехали» миллиардер ссылается на посты журналиста Мэтта Тайбби, которому слил внутреннюю переписку предыдущего руководства. Выяснилось, что власти США вынуждали Twitter удалять «неудобную» информацию.

В 2020 году запросы по удалению постов были обычным делом. Один руководитель писал другому: «Вот еще на рассмотрение от команды Байдена». На это приходил ответ: «Обработано».

Журналист обнародовал целую ветвь из 36 твиттов: электронные письма вскрывают самые глубокие пороки IT -гиганта. В 2020-ом, когда перед президентскими выборами вышла статья по Хантеру Байдену - где было все: и наркотики, и проститутки, и нелегальные сделки с Украиной - информация начала разлетаться по соцсетям. После обращений от «команды Байдена» появились специальные инструкции для сотрудников компании.

«Когда вы нажмете на ссылку, вы увидите сообщение о небезопасном URL-адресе (ссылка на спам, вредоносное ПО и нарушения правил Twitter) - не идеально, но это единственный возможный вариант», - говорилось в предписании.

Единственный возможный вариант намерено скрыть политический компромат. Кто-то из администраторов платформы даже задавался вопросами «как объяснить пользователям, почему статьи про сына американского президента несут опасность?».

«Мне трудно понять, на каком основании политика компании маркирует это как "небезопасное", я думаю, мы должны аргументировать наши действия, назвав эти материалы результатом хакерского взлома. Нам будут задавать вопросы, если мы не предоставим объяснения, почему мы пометили ссылку как "небезопасная"», - задавался вопросом Трентон Кеннеди.

В Twitter решались на чрезвычайные меры, чтобы скрыть скандал с президентской семьей: блокировали прямую передачу через сообщения. А такой инструмент используют в исключительных случаях: например, в отношении детской порнографии.

«Все, что она сделала, - это процитировала историю и репортаж из первых уст, о котором сообщали другие издания и который не оспаривается администрацией Байдена. Мне нужен немедленный ответ. Когда она будет разблокирована?» - говорилось в гневном письме сотрудника администрации Трампа, коллегу которого заблокировали за репост статьи про Хантера Байдена.

Пока обнародовано то, что касается ноутбука Хантера. Но очевидно, что это только начало тотального разоблачения. Контролировать соцсеть пытались как демократы, так и республиканцы. Но больше внимания уделяли первым. Пользователи Twitter, включая знаменитостей, могли быть удалены по политическому приказу.

«Twitter банил актера Джеймса Вудса, который прямолинейно критиковал Хантера Байдена. Джеймс прямо сейчас с нами на связи - скажите, после того как выяснилось, что ваши посты удалялись по приказу сверху, что вы чувствуете?» - спросил политический обозреватель Такер Карлсон. «Я совсем не удивлен. Я был мишенью этих людей 6 лет - они разрушили мою карьеру, лишили меня средств на существование, уничтожили веру в мою страну - теперь я намерен найти адвоката и подать в суд против Национального комитета. Я буду делать это не как звезда, а как американец, который был под прицелом политиков. Что мне терять? Я пойду до конца!» - ответил актер Джеймс Вудс.

Многие узнали правду, и такая «свобода слова в духе Маска», ожидаемо, устроила не всех. Хилари Клинтон - один из главных всадников Демократической партии - виртуально похоронила для себя нового владельца соцсети. Пост, кстати, был удален.

«С глубокой скорбью узнала этим вечером о самоубийстве Илона Маска. Он был подлинным новатором, и его будут помнить всегда. Спи спокойно, друг!» - написала она в своем Twitter-аккаунте.

Twitter не раз шутливо называли «министерством правды», проводя параллель с антиутопией Оруэлла. Оказалось, не беспочвенно. В «глубинном государстве» забеспокоились: а как теперь контролировать массы? Представитель Евросоюза Тьерри Бретон пригрозил запретить социальную сеть в Европе, если та не будет придерживаться правил модерации контента - европейские политики, наблюдая, как всего одним твиттом изобличают американских коллег, всерьез задумались и о собственной репутации.

Ранее американская газета Financial Times сообщила, что множество крупных компаний отказываются от размещения рекламы в Twitter. Причина якобы кроется в хаотичном управленческом подходе Илона Маска. Отмечается, что соцсеть несет убытки в размере пяти миллиардов годового дохода.