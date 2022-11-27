Крупные бренды отказываются размещать рекламу в Twitter из-за заявлений Маска

Указано, будто бы Маск лично звонил главам некоторых крупных компаний, оскорбляя их на фоне снижения доходов от рекламы в Twitter.

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В западной прессе появились сообщения, что множество крупных компаний отказываются от размещения рекламы в соцсети, купленной Илоном Маском, - Twitter. Причина якобы кроется в его хаотичном управленческом подходе.

Об этом пишет американская Financial Times со ссылкой на сотрудников рекламных агентств. Говорится, что Twitter несет убытки в размере пяти миллиардов годового дохода.

«Совершенно уникальная ситуация - переполох, ущерб компании. Ничего сравнимого по масштабам ранее не происходило. Никогда», - сообщает газета.

Также отмечается, что Маск отпугнул даже желавших ему успеха рекламодателей. Американская финансовая газета пишет будто бы Маск лично звонил главам некоторых крупных компаний, оскорбляя их на фоне снижения доходов от рекламы. В конечном счете это заставило их минимизировать свои расходы на публикацию рекламы в соцсети Маска.

Вместе с тем приводится информация, что из-за сокращения штата Twitter рекламодатели не всегда могут оперативно получить обратную связь и оценить эффективность рекламных кампаний. Помимо этого, часто поступают жалобы на технические ошибки при отображении рекламы.

Сутками ранее Илон Маск заявлял о готовности разработать свой смартфон. Это может стать возможным в случае удаления Twitter из магазинов приложений Google и Apple.