Протестующие в Париже объявили о старте общефранцузской забастовки рабочих с 18 октября

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Лидер оппозиции Жан-Люк Меланшон на митинге протеста в Париже призвал к общефранцузской забастовке рабочих с 18 октября.

«Жан-Люк Меланшон выступил против Эммануэля Макрона, которого он считает «находящимся в конце очереди», перед лицом распространяющегося в стране недовольства. Он призвал к «всеобщей забастовке» во вторник и призвал демонстрантов принять участие в забастовке», - сообщил с места событий корреспондент Midi Libre.

Известно, что к забастовке готовы присоединиться «Всеобщая конфедерация труда», «Сила рабочих», «Унитарная федерация профсоюзов» и «Солидарность».

Напомним, что сегодня по оценкам оппозиции не менее 140 тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы заявить протест дороговизне - участников антиправительственной манифестации уже назвали «Маршем против высоких цен».

По словам очевидцев, «шествие началось в 14:00 в окружении 2000 полицейских и жандармов». Демонстранты выдвигали шесть основных требований: выход на пенсию в 60 лет, повышение заработной платы, пособие на автономию в размере 1100 евро для молодых людей, замораживание цен, налогообложение сверхприбылей и экологическая бифуркация.