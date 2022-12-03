Всегда под боком у противника: как российские «Гвоздики» громят украинских националистов

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Оперативная смена позиций и точная стрельба, а еще армейская смекалка и находчивость. Так работают расчеты самоходных артустановок «Гвоздика». Привычное для разведчика дело. Коптер в небо - и вперед на территорию противника. Под деревьями, укрытая от лишних глаз ветками и маскировочной сетью, на дежурстве стоит самоходная артиллеристская установка «Гвоздика».

«Сейчас больше работаем, чтобы оттеснить врага, как можно дальше. Выезжать приходится каждый день», - рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Киргиз».

Поступает информация. Противник гаубицу засек. Бьет она на ближние дистанции, чуть дальше 15 километров. Потому и находится всегда почти под боком у противника. А соперник очень часто дальнобойный. Через короткое время оказываемся в другой локации. Место секретное и надежное.

«После каждого выезда здесь мы укрываемся. У нас бетонные перекрытия довольно надежные. В свободное время поддерживаем физическую форму. Вот импровизированный спортзал. Что-то досталось от кого-то, что-то сами варили», - поделился военнослужащий НМ ДНР с позывным «Батон».

Свободного времени не так много. Как на гонке «Формула-1», где нужно быстро обслужить машину, пополнить боекомплект. А боец с позывным «Механик» вспоминает, как периодически и надолго самоходка становится домом для бойцов.

«Вот здесь вот располагается заряжающий. Рядом командир, ну а наводчику достается неудобный пятачек. Бывали такие моменты, когда приходилось настолько быстро куда-то выдвинутся, просто раз, и мы поехали», - вспомнил военнослужащий.

Воинская смекалка - бойцы даже багажник импровизированный соорудили в виде ящика, чтобы места в машине было больше. Так бойцы днями, как снайперы могут в засаде сидеть в ожидании одной, но важной цели. Поступает очередная задача. Пятнадцать минут и машина готова к стрельбе.