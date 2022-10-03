«Цветок смерти»: как САУ «Гвоздика» уничтожает противника в направлении Марьинки

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские артиллеристы продолжают боевую работу на Донецком направлении. Самоходные 122-миллиметровые установки «Гвоздика» уничтожают живую силу противника и разрушают укрепрайоны ВСУ в направлении Марьинки.

Боевые расчеты прикрывают пехоту и бронетехнику. Благодаря поддержке они получают возможность продвигаться вперед. Одна «Гвоздика» в день производит до 40 выстрелов по позициям ВСУ.

Артиллеристы уже закалены в боях. К примеру, экипаж самоходки «Фьюри», что переводится как «Ярость», участвует в спецоперации с первого дня. На своей машине они прошли от Крыма до Донецка. Участвовали в сражениях в том числе и под Соледаром и в поселке Васильевка Запорожской области.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал «Звезде», как удалось остановить попытку прорыва ВСУ под Лисичанском.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов