Стало известно, кто будет исполнять обязанности президента Армении после отставки
После отставки президента Армении Армена Саркисяна обязанности главы государства будет выполнять председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. Данное решение аргументировано положениями конституции страны.
Как указано в тексте конституции, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет председатель Национального собрания.
Напомним, что Армен Саркисян объяснил причину ухода с поста президента Армении. По его словам, решение связано с отсутствием у президента конституционных инструментов влияния на происходящее в стране. В частности, Саркисян выразил надежду, что будущий президент будет работать в более сбалансированной среде.
Внеочередные выборы президента в Армении проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.