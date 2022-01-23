Президент Армении объяснил, почему уходит в отставку

Президент Армении Армен Саркисян объяснил причину ухода с поста. По словам главы государства, это связано с отсутствием у президента конституционных инструментов влияния на происходящее в стране.

Саркисян отметил, что активно трудился на своем посту около четырех лет, однако за это время не удалось произвести необходимые изменения для полноценной реализации полномочий президента. Вместе с тем политик выразил надежду, что вскоре такие изменения произойдут, и новый президент Армении будет работать в более сбалансированной среде.

«Рад, что создана комиссия по конституционным изменениям, за что благодарю правительство. Надеюсь, что со временем конституционные изменения произойдут, следующий президент и институт президента смогут работать в более сбалансированной, согласованной среде», - говорится в заявлении на сайте Саркисяна.

Армен Саркисян вступил в должность президента республики Армения 9 апреля 2018 года. Ранее он был занят дипломатической работой, в различные периоды карьеры являлся послом Армении в Бельгии и Великобритании.