Миротворцы ЦВО провели тактические учения в Самарской области
В учениях были задействованы около 500 военнослужащих, беспилотные летательные аппараты, а также до 50 единиц военной техники.
© Фото: Минобороны России
На Рощинском полигоне в Самарской области стартовали тактические учения миротворческой бригады общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие преодолели якобы зараженный боевыми отравляющими веществами участок местности и отразили нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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