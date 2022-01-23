Армия Миротворцы ЦВО провели тактические учения в Самарской области В учениях были задействованы около 500 военнослужащих, беспилотные летательные аппараты, а также до 50 единиц военной техники. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Рощинском полигоне в Самарской области стартовали тактические учения миротворческой бригады общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие преодолели якобы зараженный боевыми отравляющими веществами участок местности и отразили нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. © Минобороны России Колонна миротворцев, миновав без остановок опасные участки маршрута, совершила марш в заданный район, несмотря на огонь «вражеских диверсантов». Порядка 500 военнослужащих, беспилотные летательные аппараты, а также до 50 единиц военной техники были задействованы в учении. © Минобороны России Ранее истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и истребители-перехватчики МиГ-31 вылетели с аэродромов в Пермском и Красноярском краях, а также Челябинской и Свердловской областях для выполнения учебно-боевых задач. В тренировках было задействовано около 30 самолетов и более 500 военнослужащих. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика