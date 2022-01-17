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Летчики ЦВО взмыли в небо, чтобы выполнить первые учебно-боевые задачи в 2022 году

11:11 17.01.2022
В тренировках было задействовано около 30 самолетов и более 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С аэродромов в Пермском и Красноярском краях, а также Челябинской и Свердловской областях вылетели истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Летчики провели мониторинг воздушного пространства и патрулирование районов расположения российских войск, а также вскрыли объекты условного неприятеля.

Всего экипажи выполнили полсотни упражнений. К масштабной тренировке привлекли три десятка самолетов и более 500 военнослужащих.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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