Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ближайшие выходные в столице будут теплыми. Он обосновал это перемещением циклона над северными регионами России, приводящим к поступлению теплых воздушных масс на южную периферию.

«В Москве будет мягкая погода. Температура для зимнего периода будет достаточно высокой. В субботу ночью -4 …-6 градусов, а днем -2 …-4 градусов. Погода в выходные будет облачной. Связано это с тем, что перемещение циклона над северными регионами нашей страны приведет к тому, что по его южной периферии будут поступать теплые воздушные массы», - рассказал он в беседе с RT.

Синоптик добавил, что в воскресенье ночью ожидается -6 …-8 градусов, а днем -4 …-6 градусов, отметив, что в выходные дни «интенсивность снега заметно уменьшится». Относительно выпадения осадков в выходные, Вильфанд добавил, что в субботу, 22 января, пройдет небольшой снег.

«До середины дня он еще будет заметен, во второй половине дня снег будет совсем небольшим. В воскресенье местами небольшой снег, но преимущественно без осадков», - пояснил метеоролог.

Вильфранд упомянул и о повышении атмосферного давления, сказав, что «оно будет близко к 760 миллиметрам ртутного столба, то есть давление резко повысится».

Ранее Вильфанд рассказывал о предстоящей аномально теплой погоде в регионах России. Он уточнил, что наиболее заметным потепление будет в регионах Сибири.