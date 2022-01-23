Наташе Королевой запретили въезд в Литву

Российские исполнители Наташа Королева и Хабиб (Хабиб Шарипов) включены в список невъездных исполнителей в Литве. Отмечается, что стране были запланированы их концерты. В соответствии с решением департамента миграции при МВД Литвы, артисты не смогут посещать республику до 21 января 2027 года.

Об этом сообщило национальное радио LRT. Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис направили обращение в литовский МИД данных артистов, попросив оценить идеологическую составляющую их запланированных гастролей. Ранее Наташа Королева и Хабиб выступали в Крыму, поэтому чиновники потребовали объявить их нежелательными персонами в Литве.

Ранее государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны российской певице Марии Гусаровой, более известной как Mary Gu. Кроме того, вместе с музыкальной исполнительницей не пустили и организатора ее концертов.