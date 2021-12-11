Украина запретила въезд российской певице Mary Gu и организатору ее концертов

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны российской певице Марии Гусаровой, более известной как Mary Gu. Кроме того, вместе с музыкальной исполнительницей не пустили и организатора ее концертов. Россиянам запретили въезд в страну на три года.

«Двум гражданам России из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину. Было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов», - говорится в сообщении погранслужбы в Facebook.

Граждан России сотрудники погранслужбы Украины обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Крыма». Артистка с организатором, в частности, присутствовали на фестивалях, которые в разные годы проходили на территории полуострова. Россияне хотели попасть на территорию Украины, чтобы провести там концерт, считают в ведомстве. Мария Гусарова с организатором приехали в Киев из Стамбула, в сообщении погранслужбы не уточнили их имена.

Ранее СБУ признала Максима Галкина угрозой нацбезопасности Украины. По версии украинской службы безопасности, артист вел деятельность, которая могла создавать в стране сепаратистские настроения.