Министр обороны поблагодарил белорусского лидера за гостеприимство и отметил прогресс в деле совместной подготовки военнослужащих двух стран.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер подтвердил готовность Минска выполнять свои обязательства в рамках договоренностей с Москвой.

Шойгу, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за оказанное гостеприимство и отметил существенный прогресс в деле совместной подготовки и боевого слаживания военнослужащих двух стран.

«Люди, которые здесь вместе учатся, действительно чувствуют себя как дома. Гостеприимный народ, который окружает их, в первую очередь - военные, они делают все, чтобы появилось больше выучки, боевое слаживание. Как мне сказал министр обороны и наш замкомандующего сухопутными войсками - это уже похоже на воинство, которое может выполнять задачи», - заявил Шойгу.

Министр обороны прибыл в Минск с наилучшими пожеланиями от президента России Владимира Путина.

«Готов обсудить темы, о которых мы говорили по телефону и на прошлой встрече. Я думаю, мы находимся на том этапе, когда наши контакты с моим коллегой, с министром обороны, и по возможности с вами должны быть более активными и конструктивными», - добавил глава оборонного ведомства.

До встречи с президентом Лукашенко министр обороны РФ побеседовал со своим коллегой Виктором Хрениным. Министры подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Кроме того, Шойгу заявил о необъявленной войне коллективного Запада против России и Белоруссии.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов