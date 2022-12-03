Определились все участники плей-офф ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Игры 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря.

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Стали известны все участники этапа плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. Они определилось по результатам последних матчей группового этапа.

Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом: Нидерланды - США, Аргентина - Австралия, Франция - Польша, Англия - Сенегал, Япония - Хорватия, Бразилия - Южная Корея, Марокко - Испания, Португалия - Швейцария.

Игры 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря. Напомним, матчи ЧМ-2022 в Катаре проводятся в пяти городах на восьми стадионах.

Финальный матч мундиаля состоится 18 декабря. Он пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле.