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Президент Армении подал в отставку

Вадим Синицын
19:12 23.01.2022
Армен Саркисян подчеркнул, что принял решение только после четырех лет активной работы.
Президент Армении подал в отставку
© Фото: Игорь Руссак РИА Новости
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Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что подал в отставку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте армянского лидера.

В заявлении Саркисян отметил, что решение об уходе с поста продиктовано не эмоциями, а логикой. Президент подчеркнул, что принял его только после четырех лет активной работы.

«Я долго думал и решил уйти с поста резидента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время», - говорится в заявлении.

Армен Саркисян вступил в должность президента республики Армения 9 апреля 2018 года. Ранее он был занят дипломатической работой, в различные периоды карьеры являлся послом Армении в Бельгии и Великобритании.

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