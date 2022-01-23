Стремительно и парадоксально: как Россия пытается противостоять волне «омикрона»

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» стремительно предшествующую ему «дельту». Вариант инфекции из существующих самый заразный, но в большинстве случаев течение болезни у пациента при «омикроне» легче. Поэтому основной удар принимают на себя поликлиники, а не больницы. Участковые терапевты уже получили защитные костюмы, маски и очки. Количество обращений в поликлиники за последние семь дней увеличилось. Москвичей столичные власти просят прийти в поликлиники самостоятельно, без записи, если они заметили симптомы ОРВИ и температуру не выше 38 градусов. Пообещали, что примут всех, ведь число дежурных врачей возросло. В районных поликлиниках открывают так называемые амбулаторные «красные» зоны и фильтр-боксы.

«Доктор пациента осматривает, там же предусмотрен экспресс тестирование на корону, если она есть, максимально рано ее выявить и назначит терапию, также там проведут забор материала для ПЦР-диагностики», - рассказала главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

Москвичка Софья рассказывает, что проснулась с температурой 37,7 и сильной болью в горле. Девушка решила не вызывать врача на дом, а сразу идти в поликлинику. Софья прошла вакцинацию полгода назад, однако все равно волнуется о том, не заразилась ли он «омикроном».

«Я прочитала в Интернете, что очень похоже на ОРВИ, не хочу заразить, и пришла за тестом, чтобы сказали, что это ковид или ОРВИ», - говорит Софья.

Теперь врачи поликлиник ведут прием пациентов ежедневно - с восьми утра до восьми вечера. По их словам, температура, насморк и кашель - это привычные спутники омикрон-штамма. Потеря обоняния и вкуса, в отличие от «дельты» встречается редко. Медики рекомендуют лечиться почти так же, как при ОРВИ тем, кто болеет дома в легкой форме.

В России «омикрон» выявили уже более, чем в 60 регионах. По-прежнему по количеству заболевших лидирует Москва, а далее следуют Санкт-Петербург и Подмосковье. Однако дельта-штамм также не дремлет. На него все так же приходится больше половины заразившихся. В стране каждые сутки регистрируют рекордные показатели новых случаев - около 60 тысяч. Кроме того, число госпитализаций растет не сильно, в некоторых российских регионах уровень вовсе снижается. Главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов подтвердил, что большинство заразившихся переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома, в больницы попадают лишь немногие.

«Уровень госпитализации остается пока на стабильном уровне, мы пока не видим массового поступления пациентов. Сейчас в московской области около 30% коечного фонда свободно, в том числе в нашей больнице», - говорит он.

Осипов показал полупустое отделение интенсивной терапии, однако Антарам Агаджанян не повезло - она попала в больницу с тяжелым поражением легких и почти без сознания еще на новогодние праздники. Она только сейчас немного пришла в себя. А в Санкт-Петербурге в реанимации временного госпиталя «Ленэкспо» из 15 коек заняты только две. Медики увидели в этом хороший знак.

«Эта июльская “дельта” косила людей за два-три дня. Сейчас, что позволило лечить пациентов с практически 100 процентным поражением легких, то что штамм стал менее агрессивным», - сказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №7 временного инфекционного госпиталя Сергей Винников.

Заведующая инфекционным отделением временного госпиталя «Ленэкспо» Дарья Абель перенесла коронавирус уже дважды. Она находится в «красной зоне» с самого начала пандемии вируса. По ее словам, ковид продолжает приобретать новые мутации, с каждым новым штаммом появляются новые симптомы. На прошедшей неделе координационный совет при правительстве РФ обсудил план действий на случай резкого роста заболеваемости из-за нового штамма. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился максимально перевести работу правительства в дистанционный формат и выделить дополнительные 20 миллиардов рублей на закупку лекарств от COVID-19 с 21 января. Также обговорили и достойную оплату работы врачей.

«В текущем году в медучреждения страны придут новые сотрудники: порядка 11 тысяч новых врачей и более 13,5 тысячи медработников среднего звена. На оплату их труда правительство выделяет в фонд обязательного медицинского страхования 17 миллиардов 300 миллионов рублей. Не должно быть никаких задержек с выплатой им зарплат», - сказал Мишустин.

Более того, в кабмине анонсируют и приоритетные меры. Часть отделений вновь перепрофилируют под ковидные, чтобы увеличить число коек в стационарах, а открыть и закрыть больничный теперь можно будет, не выходя из дома. Карантин для зараженных коронавирусом и тех, кто с ними контактировал, было решено сократить. «Омикрон» оказался заразнее «дельты» в семь раз, но он не так живуч. Инкубационный период штамма - от двух до пяти дней. Москва вновь пошла на коронавирусные ограничения. Столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о продление удаленки для офисов и домашнего режима для пожилых граждан до 1 апреля.

«Мы продлим сегодня, и я такой указ подписал, ограничения, связанные с дистанционной работой не менее 30% работников. Также рекомендуем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на дистанционку, Помимо этого, продлеваем также режим самоизоляции для пожилых людей», - указал градоначальник.

В другие российские регионы также возвращают ограничения, чтобы сдержать волну заболеваемости. В Коми и Якутии приостановлены показы всех спектаклей и концертов, а заполняемость кинотеатров вновь снижена до 50 процентов. В Северной столице закрыли 20 баров и ресторанов из-за нарушения ковидных мер после рейда правоохранителей. По-старому единственным надежным оружием против COVID-19 остается вакцинация. Российский препарат «Спутник V» способен защитить от «омикрона», который не боится многих существующих вакцин. К такому выводы пришли ученые авторитетного итальянского института инфекционных заболеваний имени Спалланцани.

«Это независимое исследование, которое провели в Италии, показывает, что вирусная нетрализация вакцины “Спутник” в два раза превосходит вирусную нейтрализацию вакцины “Пфайзер”. Это говорит о том, что "Спутник" возможно, сама эффективная вакцина в мире», - полагает генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Еще один немаловажный этап - раннее выявление вируса, так как эффективным лечение станет тогда, когда оно будет начато как можно скорее. Выяснить, есть ли у человека COVID-19, теперь можно за всего 30 минут, благодаря новой разработке военных медиков. Новый набор для ускоренного тестирования от Минобороны получил название «КовиГен-LАМР».

«Набор позволяет производить выявление коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут. Достичь сокращение времени анализа удалось за счёт включения в состав набора уникального реагента, который в течение 1 минуты полностью инактивирует вирус, способствует экстракции нуклеиновых кислот и обеспечивает готовность проб к анализу», - заявил заместитель начальника филиала 48 ЦНИИ Минобороны РФ Андрей Кузнецовский.

Волна «омикрона» все так же продолжает накрывать мир. Президент Бклоруссии Александр Лукашенко на неделе признался, что переболел новым штаммом коронавируса. По его словам, белорусский лидер переболел ковидом уже дважды, однако в последний раз перенес инфекцию легче.

В мире по показателю заболеваемости «омикроном» оказались США, Индия и Бразилия. В Европе было решено резко ужесточить антиковидные меры. В Греции непривитые пенсионеры будут ежемесячно платить штраф в 100 евро, а в Германии отказ военных от прививки будет расцениваться как неповиновение приказу. Австрия и Франция законодательно продвигают обязательную вакцинацию.

А в Великобритании скандал с участием премьер-министра Бориса Джонсона в вечеринках на Даунинг-стрит во время национального локдауна получил продолжение. Давление общества и страх потерять премьерское кресло вынудили его пойти на популистские меры, а именно объявить об отмене в стране ковид-пропусков и ношения масок в общественных местах. Однако на следующий день вирус нанес ответный удар: дочь Джосона, которой всего шесть недель, заболела коронавирусом. Вполне вероятно, что заразил ее отец - любитель шумных вечеринок в разгар пандемии.

По словам врачей, новый штамм крайне заразен и мало изучен. «Омикрон» атакует даже тех, кто за 2 года благодаря сильному иммунитету ни разу не болел коронавирусом. Так что недооценивать вирус и расслабляться точно не стоит.